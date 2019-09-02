Убили свои: в Ярославле после нападения бандитов умерла 82-летняя пенсионерка

Этот жуткое нападение случилось в начале августа. В Ярославле банда мужчин ворвалась в частный дом, где жила 82-летняя пенсионерка. Действовали молниеносно и безжалостно — брали всё, что видели: иконы, украшения и деньги. А за отказ снять с себя крестик бабушку избили.



Прошёл почти месяц, виновные так и не найдены. Самое страшное, что в выходные бабушка умерла. Её внучка Елисавета считает, что из-за нападения.



— В полиции сказали, что дело скоро закроют из-за недостатка улик, — написала в соцсетях внучка.