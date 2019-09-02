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Криминал

Убили свои: в Ярославле после нападения бандитов умерла 82-летняя пенсионерка

Родственники погибшей обвиняют полицию в бездействии

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Всё случилось в посёлке Кармановском

Фото: Александра Савельева

Этот жуткое нападение случилось в начале августа. В Ярославле банда мужчин ворвалась в частный дом, где жила 82-летняя пенсионерка. Действовали молниеносно и безжалостно — брали всё, что видели: иконы, украшения и деньги. А за отказ снять с себя крестик бабушку избили

Прошёл почти месяц, виновные так и не найдены. Самое страшное, что в выходные бабушка умерла. Её внучка Елисавета считает, что из-за нападения.

— В полиции сказали, что дело скоро закроют из-за недостатка улик, — написала в соцсетях внучка. 

Как выглядели преступники, бабушка так и не смогла описать. Соседи тоже ничего не видели и не слышали. Была ночь, когда это случилось. 

В доме родные бабушки нашли следы кроссовок. Елисавета считает, что преступники — кто-то из местных.

— Полиция опросила лишь соседа. Если бы хотели, нашли бы сразу по горячим следам. Кармановский — посёлок маленький, все друг друга знают. Никому это не надо, — говорит Елисавета Миронова.

— По факту хищения возбуждено и расследуется уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Если вы стали очевидцем этого происшествия, напишите нам на почту 76@rugion.ru или в личные сообщения в группе во «ВКонтакте»

А это нападение случилось в центре Ярославля. С шеи 19-летнего парня сорвали золотую цепочку.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Василий
    2 сен 2019 в 15:37

    У нас только в кино собака с полицейскими по следу бегает, криминалисты запах с места происшествия забирают, по билингу телефоны преступников пробивают. А в реальности вычисляют быстро только тогда, когда резонансное дело или чиновника какого нибудь грохнут. У полицейских зарплата в карман и так капает, без раскрытия, зачем напрягаться, когда можно отписаться, что следов нет, что типа инопланетяне напали и улетели на Марс.

    Ярославец
    2 сен 2019 в 16:57

    Есть такая поговорка: "Легко раскрыть преступление, если ты его и совершил". Рассуждать можно о чем угодно и как угодно, особенно если имеешь об этом весьма поверхностные представления.