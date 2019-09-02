Убили свои: в Ярославле после нападения бандитов умерла 82-летняя пенсионерка

Всё случилось в посёлке Кармановском
Фото: Александра Савельева
Этот жуткое нападение случилось в начале августа. В Ярославле банда мужчин ворвалась в частный дом, где жила 82-летняя пенсионерка. Действовали молниеносно и безжалостно — брали всё, что видели: иконы, украшения и деньги. А за отказ снять с себя крестик бабушку избили.
Прошёл почти месяц, виновные так и не найдены. Самое страшное, что в выходные бабушка умерла. Её внучка Елисавета считает, что из-за нападения.
— В полиции сказали, что дело скоро закроют из-за недостатка улик, — написала в соцсетях внучка.
Как выглядели преступники, бабушка так и не смогла описать. Соседи тоже ничего не видели и не слышали. Была ночь, когда это случилось.
В доме родные бабушки нашли следы кроссовок. Елисавета считает, что преступники — кто-то из местных.
— Полиция опросила лишь соседа. Если бы хотели, нашли бы сразу по горячим следам. Кармановский — посёлок маленький, все друг друга знают. Никому это не надо, — говорит Елисавета Миронова.
— По факту хищения возбуждено и расследуется уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
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А это нападение случилось в центре Ярославля. С шеи 19-летнего парня сорвали золотую цепочку.