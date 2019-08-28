Суд рассмотрел апелляцию ярославского бизнесмена Голубева, получившего срок за педофилию

В Ярославле прошёл суд апелляционной инстанции по делу известного бизнесмена Владимира Голубева, которого приговорили к 12 годам 1 месяцу колонии строгого режима и выплате компенсации морального вреда в размере 285 тысяч рублей.



— Ярославский областной суд оставил без изменений приговор Красноперекопского районного, — сообщил в суде.



Бизнесмена задержали ещё осенью 2017 года. С тех пор он находится под стражей. Во время следствия психологи обследовали мужчину и признали вменяемым. 11 июня Владимир Голубев выступил в суде с последним словом, где не признал свою вину. Он по-прежнему утверждал, что вся эта ситуация подстроена. Но следователи и суд доказали вину бизнесмена, и в июне этого года ему зачитали приговор.

