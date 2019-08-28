Суд рассмотрел апелляцию ярославского бизнесмена Голубева, получившего срок за педофилию

На свободу Владимир Голубев теперь выйдет не скоро
Фото: Анастасия Тихомирова
В Ярославле прошёл суд апелляционной инстанции по делу известного бизнесмена Владимира Голубева, которого приговорили к 12 годам 1 месяцу колонии строгого режима и выплате компенсации морального вреда в размере 285 тысяч рублей.
— Ярославский областной суд оставил без изменений приговор Красноперекопского районного, — сообщил в суде.
Бизнесмена задержали ещё осенью 2017 года. С тех пор он находится под стражей. Во время следствия психологи обследовали мужчину и признали вменяемым. 11 июня Владимир Голубев выступил в суде с последним словом, где не признал свою вину. Он по-прежнему утверждал, что вся эта ситуация подстроена. Но следователи и суд доказали вину бизнесмена, и в июне этого года ему зачитали приговор.
Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2001 года по апрель 2003-го обвиняемый в заброшенных домах недалеко от Московского проспекта и в Петропавловском парке неоднократно насиловал девочку, которой в 2001-м было 12 лет, а также совершал в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Также с декабря 2016 года по сентябрь 2017-го он в разных местах на Красном Перекопе неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от 7 до 9 лет.