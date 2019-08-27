В Ярославле в парикмахерской обокрали посетителя

У посетителя парикмахерской украли телефон. Мужчина сел стричься, оставив пакет с личными вещами на диване в салоне красоты. Это заметил другой посетитель. 39-летний мужчина воспользовался удобным моментом и вытащил из пакета чужой сотовый. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

— Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности. Украденный телефон он продал, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи.