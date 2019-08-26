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Криминал

«Взятки брали неоднократно»: что грозит арестованным чиновникам департамента Госжилнадзора

В Ярославской области полным ходом идёт расследование громкого уголовного дела

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Сейчас Анна Апольская и Олег Бойченко находятся в СИЗО

Фото: правительство Ярославской области, Олег Бойченко / vk.com

Сотрудники СУ СКР по Ярославской области сообщили новые обстоятельства расследования громкого уголовного дела, в рамках которого суд арестовал заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Анну Апольскую и бывшего заместителя директора департамента Олега Бойченко. Их обвиняют по статье Уголовного кодекса «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». Выяснилось, что в отношении взяткодателя — директора управляющих компаний — также возбуждено и расследуется уголовное дело.

— Чиновники неоднократно получали взятки от директора двух управляющих компаний в Ярославской области, — говорится в материалах Следственного комитета.

Если вина арестованных сотрудников департамента Госжилнадзора будет доказана, то им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы каждому и многомиллионные штрафы.

Директор каких именно управляющих компаний также фигурирует в деле, пока не раскрывается в интересах следствия. Но известно, что чиновников проверяли и по фактам взаимодействия с другими управдомами. Поэтому могут всплыть и новые эпизоды. Известно, что в поле зрения следователей попала и ситуация, сложившаяся в Переславле-Залесском, где жителей 130 многоквартирных домов насильно перевели в неугодные им управляющие компании. Там люди требуют гарантий от власти, что зимой многоквартирные дома не останутся без отопления, и собираются выйти ещё на очередной митинг.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    26 авг 2019 в 18:35

    Коррупция сожрала Россию.Пора начинать расстреливать таких чинуш.

    Гость
    26 авг 2019 в 18:25

    При Путине коррупционеры процветают, такого повального воровства Россия не знала за всю свою историю.

    Наскальный
    26 авг 2019 в 18:24

    Вот и доверяй после этого муниципальном монстру, звони и виси на линии по 30 минут, а потом заявку в стол...