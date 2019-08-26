«Взятки брали неоднократно»: что грозит арестованным чиновникам департамента Госжилнадзора

Сотрудники СУ СКР по Ярославской области сообщили новые обстоятельства расследования громкого уголовного дела, в рамках которого суд арестовал заместителя директора департамента государственного жилищного надзора Анну Апольскую и бывшего заместителя директора департамента Олега Бойченко. Их обвиняют по статье Уголовного кодекса «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». Выяснилось, что в отношении взяткодателя — директора управляющих компаний — также возбуждено и расследуется уголовное дело.

— Чиновники неоднократно получали взятки от директора двух управляющих компаний в Ярославской области, — говорится в материалах Следственного комитета.



Если вина арестованных сотрудников департамента Госжилнадзора будет доказана, то им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы каждому и многомиллионные штрафы.



Директор каких именно управляющих компаний также фигурирует в деле, пока не раскрывается в интересах следствия. Но известно, что чиновников проверяли и по фактам взаимодействия с другими управдомами. Поэтому могут всплыть и новые эпизоды. Известно, что в поле зрения следователей попала и ситуация, сложившаяся в Переславле-Залесском, где жителей 130 многоквартирных домов насильно перевели в неугодные им управляющие компании. Там люди требуют гарантий от власти, что зимой многоквартирные дома не останутся без отопления, и собираются выйти ещё на очередной митинг.