Перевела больше миллиона на разные счета: 50-летнюю ярославну обманул мужчина с сайта знакомств

Женщину развели по телефону
Фото: Александра Савельева
Любовь настолько ослепила глаза 50-летней жительнице Ярославля, что она, забыв всё на свете, выложила больше миллиона рублей, только чтобы помочь любимому.
В начале мая этого года женщина зарегистрировалась на сайте знакомств. Почти сразу нашла приятного собеседника из Санкт-Петербурга. Переписка переросла в нежные телефонные разговоры. Во время одного из таких разговоров мужчина пожаловался, что у него серьёзно болен ребёнок. Медики, по его словам, были уже бессильны, тут требовалась помощь ясновидящей.
— Мужчина сообщил, что у него есть контакты «ясновидящей», и продиктовал её телефон своей знакомой. Буквально за несколько дней мошенница смогла убедить женщину перечислить крупные суммы денег на различные счета, которые ей диктовали, — сообщил источник 76.RU.
За две недели женщина перевела 1 миллион 189 тысяч рублей. После этого пылкий мужчина пропал. Тут-то женщина и поняла: это была не любовь, а денежная выгода. Обманутая ярославна написала заявление в полицию.