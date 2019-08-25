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Перевела больше миллиона на разные счета: 50-летнюю ярославну обманул мужчина с сайта знакомств

Женщина думала, что это любовь, а оказалась денежная выгода

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Женщину развели по телефону

Фото: Александра Савельева

Любовь настолько ослепила глаза 50-летней жительнице Ярославля, что она, забыв всё на свете, выложила больше миллиона рублей, только чтобы помочь любимому.

В начале мая этого года женщина зарегистрировалась на сайте знакомств. Почти сразу нашла приятного собеседника из Санкт-Петербурга. Переписка переросла в нежные телефонные разговоры. Во время одного из таких разговоров мужчина пожаловался, что у него серьёзно болен ребёнок. Медики, по его словам, были уже бессильны, тут требовалась помощь ясновидящей.

— Мужчина сообщил, что у него есть контакты «ясновидящей», и продиктовал её телефон своей знакомой. Буквально за несколько дней мошенница смогла убедить женщину перечислить крупные суммы денег на различные счета, которые ей диктовали, — сообщил источник 76.RU.

За две недели женщина перевела 1 миллион 189 тысяч рублей. После этого пылкий мужчина пропал. Тут-то женщина и поняла: это была не любовь, а денежная выгода. Обманутая ярославна написала заявление в полицию.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Посторонний
    25 авг 2019 в 11:23

    Деньги то у нее выманила "ясновидящая" женщина, а не мужчина. Мужчина лишь наживка)

    Гость
    25 авг 2019 в 08:21

    Она очень добрый и хороший человек, а он подлец!