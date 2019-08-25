Перевела больше миллиона на разные счета: 50-летнюю ярославну обманул мужчина с сайта знакомств

Любовь настолько ослепила глаза 50-летней жительнице Ярославля, что она, забыв всё на свете, выложила больше миллиона рублей, только чтобы помочь любимому.



В начале мая этого года женщина зарегистрировалась на сайте знакомств. Почти сразу нашла приятного собеседника из Санкт-Петербурга. Переписка переросла в нежные телефонные разговоры. Во время одного из таких разговоров мужчина пожаловался, что у него серьёзно болен ребёнок. Медики, по его словам, были уже бессильны, тут требовалась помощь ясновидящей.