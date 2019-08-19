В Ярославле двое мужчин связали друга, чтобы угнать у него машину

Двое мужчин связали своего друга, чтобы угнать у него машину.

Инцидент произошёл в Дзержинском районе в начале июня этого года. 24-летний и 25-летний мужчины были на территории гаражного комплекса, где ставил машину их приятель. Дождавшись друга, мужчины связали ему руки и ноги, сели в машину ВАЗ, принадлежащую потерпевшему, и уехали. После этого они бросили автомобиль на улице Белинского.

— В отношении них возбуждено уголовное дело по факту угона группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья. Подозреваемые признали вину в полном объёме, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.