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Криминал

В Ярославле двое мужчин связали друга, чтобы угнать у него машину

Несчастного владельца автомобиля бросили в гаражах

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Потом машину бросили на улице Белинского

Фото: Александра Савельева

Двое мужчин связали своего друга, чтобы угнать у него машину.

Инцидент произошёл в Дзержинском районе в начале июня этого года. 24-летний и 25-летний мужчины были на территории гаражного комплекса, где ставил машину их приятель. Дождавшись друга, мужчины связали ему руки и ноги, сели в машину ВАЗ, принадлежащую потерпевшему, и уехали. После этого они бросили автомобиль на улице Белинского.

— В отношении них возбуждено уголовное дело по факту угона группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья. Подозреваемые признали вину в полном объёме, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Обоим грозит до семи лет тюрьмы.

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