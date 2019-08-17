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Криминал
Полковник полиции попался на взятке

«Если виноват — уволим»: в УМВД прокомментировали задержание попавшегося на взятке полковника

Официальный ответ ярославской полиции

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Полковника задержали на парковке у здания УМВД

Фото: «Яндекс.Панорамы»

Ярославская полиция дала официальный комментарий по поводу задержания своего высокопоставленного сотрудника.

— Руководством УМВД России по Ярославской области по данному факту назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и привлечён к установленной законом ответственности, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Напомним, полковника полиции Евгения Терехова задержали в пятницу, 16 августа, около здания УМВД по Ярославской области. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Порталу 76.RU стали известны эксклюзивные подробности задержания полковника.

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