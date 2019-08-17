Больше миллиона: в Ярославле пойманного на взятке полковника полиции взяли под стражу

Полковника полиции заключили под стражу на 2 месяца
Фото: Александра Савельева
Сегодня полковника ярославской полиции, попавшегося на взятке, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Постановление вынес Кировский районный суд.
— Евгению Терехову, заместителю начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальнику отдела по капитальному строительству и ремонту, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 15 октября. Подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 статьи 290 УК), — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Ольга Козлова.
Под особо крупной взяткой подразумевается сумма, превышающая миллион рублей. По указанной выше статье в случае доказанного преступления полковнику грозит до шести лет лишения свободы.
Ярославская полиция пока не даёт официальных комментариев. Известно, что руководитель областного УМВД сейчас находится в отпуске.
Напомним, Терехова вчера, по данным источника 76.RU, брали на рабочем месте.
Позже появились подробности, как брали Терехова.