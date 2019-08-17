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Криминал
Полковник полиции попался на взятке

Больше миллиона: в Ярославле пойманного на взятке полковника полиции взяли под стражу

Его подозревают в получении особо крупной взятки

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Полковника полиции заключили под стражу на 2 месяца

Фото: Александра Савельева

Сегодня полковника ярославской полиции, попавшегося на взятке, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Постановление вынес Кировский районный суд.

— Евгению Терехову, заместителю начальника управления организации тылового обеспечения УМВД России по Ярославской области, начальнику отдела по капитальному строительству и ремонту, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 15 октября. Подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 статьи 290 УК), — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Ольга Козлова.

Под особо крупной взяткой подразумевается сумма, превышающая миллион рублей. По указанной выше статье в случае доказанного преступления полковнику грозит до шести лет лишения свободы.

Ярославская полиция пока не даёт официальных комментариев. Известно, что руководитель областного УМВД сейчас находится в отпуске.

Напомним, Терехова вчера, по данным источника 76.RU, брали на рабочем месте.

Позже появились подробности, как брали Терехова.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    гость
    17 авг 2019 в 19:03

    Смертную казнь надо таким, тогда другие задумаются.

    Гость
    17 авг 2019 в 20:24

    Да взяточники кругом!!! Они что сами себя сажать будут. Успокойтесь это все для статистики )

    Гость
    17 авг 2019 в 19:26

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