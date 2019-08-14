Эти люди опасны: назвали тех, кто чаще всего совершает преступления в Ярославле

Ярославльстат опубликовал данные по преступлениям за первые семь месяцев 2019 года. Всего за этот период было совершено 10 232 преступления. Из них больше всего краж — 4453, мошенничества — 1236 и грабежей — 358. Убийства и покушения на убийство зарегистрированы 41 раз.

Чаще всего на преступления идут те, кто уже имел судимости, а также находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что из 3563 человек 592 раза преступления совершили женщины. Часто на преступления идут целыми бандами — 585 человек из общего количества.