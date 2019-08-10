Кинул на 90 миллионов: в Ярославле директора фирмы, обманувшего дольщиков, взяли под стражу

В Ярославле взяли под стражу руководителя строительной фирмы, который обманул дольщиков.



Речь идёт об обществе с ограниченной ответственностью «СК МегаСтрой». Именно эта фирма занималась строительством дома на улице Жуковского, 29б. Руководитель фирмы воспользовался деньгами ста человек. Все люди соблазнились очень низкими ценами, которые предлагал застройщик.



— Не намереваясь исполнять обязательства по договорам долевого строительства, 49-летний житель республики Башкортостан использовал полученные 90 миллионов рублей для погашения долгов перед кредитными организациями и дольщиками республики Башкортостан, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.