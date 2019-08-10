10 августа суббота
СЕЙЧАС +13°С
usd 65.25
eur 73.02

Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 65.25
eur 73.02

Все новости

Все новости
Криминал

Кинул на 90 миллионов: в Ярославле директора фирмы, обманувшего дольщиков, взяли под стражу

Мужчина использовал деньги, чтобы погасить кредиты в республике Башкортостан

Поделиться

2 552
2 Обсудить

Жильё продавали по очень низким ценам

Фото: Александра Савельева

В Ярославле взяли под стражу руководителя строительной фирмы, который обманул дольщиков.

Речь идёт об обществе с ограниченной ответственностью «СК МегаСтрой». Именно эта фирма занималась строительством дома на улице Жуковского, 29б. Руководитель фирмы воспользовался деньгами ста человек. Все люди соблазнились очень низкими ценами, которые предлагал застройщик.

— Не намереваясь исполнять обязательства по договорам долевого строительства, 49-летний житель республики Башкортостан использовал полученные 90 миллионов рублей для погашения долгов перед кредитными организациями и дольщиками республики Башкортостан, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Мужчина всячески старался препятствовать следствию: не являлся на допросы, а также уезжал за пределы Ярославской области, что ему было делать нельзя. Суд принял решение взять под стражу обвиняемого на два месяца.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

обманутые дольщики

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (2)

ввп
10 авг 2019 в 09:36

А куда смотрели надзирающие органы, и почему их не берут под стражу? Пока чиновникам будет все сходить с рук так и будет дальше процветать криминал.

Марина
10 авг 2019 в 12:47

ну, ничего. Заплатит штраф тысяч 50 и дадут 1 год условно.