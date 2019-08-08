8 августа четверг
СЕЙЧАС +20°С
usd 65.09
eur 72.89

Темы

СЕЙЧАС +20°С
usd 65.09
eur 72.89

Все новости

Все новости
Криминал

Жители Московского региона заплатили почти четыре миллиона рублей за убийство лосей

Разрешения на охоту в Ярославской области у них не было

Поделиться

1 013
8 Обсудить

Животных убили в Угличском районе

Фото: Александра Савельева

Угличский суд оштрафовал жителей Московской области на крупную сумму за отстрел лосей в Ярославском регионе.

В сентябре–ноябре 2018 года четверо мужчин застрелили несколько лосей, при этом не имея разрешения. Ущерб государству составил 2,5 миллиона рублей.

— За совершение указанных преступлений каждому было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, а также взысканы деньги в счет возмещения причиненного ущерба, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

лоси

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

tina
8 авг 2019 в 09:47

Лосей уже столько развелось, что пора наверное давать премию тем, кто их отстреляет.... Цинично, но делать с лосями что-то надо, чтобы не бросались под машины и не бродили по городу, как сейчас

mary123@mail.ru
8 авг 2019 в 08:57

4 х400к= 1,6 м, а где 4м?76 как обычно, преувеличение не только в заголовках!!!

Ално
8 авг 2019 в 07:47

Вот бы так прокуратура наказывала тех, кто поджигает исторические здания в городе. Например по поводу здания в котором училась Терешкова в поселке Текстилей.