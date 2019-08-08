Жители Московского региона заплатили почти четыре миллиона рублей за убийство лосей

Угличский суд оштрафовал жителей Московской области на крупную сумму за отстрел лосей в Ярославском регионе.



В сентябре–ноябре 2018 года четверо мужчин застрелили несколько лосей, при этом не имея разрешения. Ущерб государству составил 2,5 миллиона рублей.



— За совершение указанных преступлений каждому было назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, а также взысканы деньги в счет возмещения причиненного ущерба, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

