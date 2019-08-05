В Ярославле задержали серийного грабителя

В Ярославле задержали мужчину, совершившего серию грабежей. Орудовал преступник во Фрунзенском районе.

Мужчину задержали после того, как он ограбил продуктовый магазин. 34-летний мужчина попросил кассира вызвать ему такси. Когда женщина отвлеклась, преступник вытащил из кассы три тысячи рублей.

Также мужчина, решив подзаработать, зашёл на территорию частного дома и увидел там пожилую женщину. Он предложил за деньги помочь по хозяйству, но женщина ему отказала и стала прогонять. Тогда мужчина сорвал с неё цепочку и убежал. Ювелирное украшение он сдал в ломбард.