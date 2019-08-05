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Криминал

В Ярославле задержали серийного грабителя

Мужчина орудовал во Фрунзенском районе

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Полиция возбудила уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело

Фото: Александра Савельева

В Ярославле задержали мужчину, совершившего серию грабежей. Орудовал преступник во Фрунзенском районе.

Мужчину задержали после того, как он ограбил продуктовый магазин. 34-летний мужчина попросил кассира вызвать ему такси. Когда женщина отвлеклась, преступник вытащил из кассы три тысячи рублей.

Также мужчина, решив подзаработать, зашёл на территорию частного дома и увидел там пожилую женщину. Он предложил за деньги помочь по хозяйству, но женщина ему отказала и стала прогонять. Тогда мужчина сорвал с неё цепочку и убежал. Ювелирное украшение он сдал в ломбард.

— Кроме того, по версии полиции, подозреваемый причастен к краже велосипеда. Мужчина попросил своего знакомого покататься на велосипеде, уехал на нём и так и не вернул. Ущерб составил более девяти тысяч рублей, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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