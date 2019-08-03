Ярославец-изменник, заметая следы, сжёг в лесу машину своей девушки

В Ярославле прокуратура Дзержинского района направила в суд дело на 20-летнего парня, который сжёг автомобиль своей девушки.

Все случилось в конце июля, когда молодой человек пришел в гости к подруге. Посидели на кухне, выпили, и вдруг кавалер засобирался. Оказалось, у Большом Селе его ждала другая любимая. Но к ней надо было как-то добраться.

Тогда, умыкнув с полки в прихожей ключи от машины свой ярославской возлюбленной, парень угнал её машину и рванул ко второй барышне — там и остался на ночь. Вот только первая заметила пропажу.