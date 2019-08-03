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Криминал

Ярославец-изменник, заметая следы, сжёг в лесу машину своей девушки

Автомобиль он угнал, украв ключи

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Странный выход нашел молодой мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле прокуратура Дзержинского района направила в суд дело на 20-летнего парня, который сжёг автомобиль своей девушки.

Все случилось в конце июля, когда молодой человек пришел в гости к подруге. Посидели на кухне, выпили, и вдруг кавалер засобирался. Оказалось, у Большом Селе его ждала другая любимая. Но к ней надо было как-то добраться.

Тогда, умыкнув с полки в прихожей ключи от машины свой ярославской возлюбленной, парень угнал её машину и рванул ко второй барышне — там и остался на ночь. Вот только первая заметила пропажу.

— На утро следующего дня она ему позвонила и сказала, что мать обратилась в полицию по поводу угона автомобиля. Испугавшись, он отогнал автомобиль в лесополосу, где поджег его, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района. 
За поджог чужой машины парню теперь светит до пяти лет лишения свободы. 

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угонподжог

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
3 авг 2019 в 12:01

Кто статью писал? Вы хоть русский язык учили? Позор!

Гость
3 авг 2019 в 13:51

Автор, ты в каком классе учишься?

Ирина
3 авг 2019 в 12:04

Добрый день. Текст на наличие ошибок хоть кто-то проверяет. Кошмар.