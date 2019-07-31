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Криминал

Двое жителей Ярославля воровали у «Газпрома»: компания подала в суд и выиграла дело

Подробности рассказали судебные приставы

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Двое ярославцев не платили за газ

Фото: Александра Савельева

Двое жителей частных домов во Фрунзенском районе воровали у компании «Газпром межрегионгаз Ярославль». Владельцы домов незаконно потребляли природный газ, при этом не платя ни копейки. Представители компании подали в суд и выиграли дело.

— Суд решил, что незаконным потребителям необходимо вернуть сумму за использованный газ, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Кроме того, по решению суда к ярославцам нагрянули газовики и отключили им газ.

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