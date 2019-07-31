Двое жителей Ярославля воровали у «Газпрома»: компания подала в суд и выиграла дело

Двое жителей частных домов во Фрунзенском районе воровали у компании «Газпром межрегионгаз Ярославль». Владельцы домов незаконно потребляли природный газ, при этом не платя ни копейки. Представители компании подали в суд и выиграли дело.



— Суд решил, что незаконным потребителям необходимо вернуть сумму за использованный газ, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



Кроме того, по решению суда к ярославцам нагрянули газовики и отключили им газ.

