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Криминал

«В моём окружении вор»: у ярославской модели украли 15 тысяч долларов

Диана Шуваева считает, что это сделал близкий человек

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Диана любит путешествовать по всему миру

Фото: Диана Шуваева / Vk.com

Неизвестные обокрали ярославскую модель. Диана Шуваева рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. По словам девушки, у неё украли 15 тысяч долларов. А это больше миллиона рублей. Диана думает, что деньги украл кто-то из её знакомых.

— Самое лучшее — узнать, что кто-то из твоего окружения — вор. Который посмел взять из моей квартиры 15 тысяч долларов. Дело даже не в деньгах, а в осознании того, что этот человек был с тобой рядом, улыбался тебе и был дорог. Меньше всего сейчас хочется нервотрёпки, но мне надо знать, кто это. Дело принципа, — поделилась Диана со своими подписчиками.

Модель призналась, что с этого момента стала верить в сны. Целый месяц ей снились странные сновидения, которые сонники толковали как большие потери и предательство близкого друга.

— Диана сейчас живёт в Москве в элитном квартале. За аренду квартиры в месяц платит около 70 тысяч рублей, — сообщила знакомая модели.

Диана непременно хочет узнать, кто её обокрал

Диана непременно хочет узнать, кто её обокрал

Раньше Диана танцевала в группе поддержки «Грация». Несколько лет назад она перебралась в Москву и занялась модельным бизнесом. Теперь всё чаще Диану можно увидеть на дорогих курортах.

Напомним, что с ярославскими моделями уже не первый раз происходят пренеприятные события. Недавно другая модель Юлиана Самохвалова попала в серьёзное ДТП и рассказала, что после этого её бросили все друзья.

ТЕКСТ

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моделькража

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КОММЕНТАРИИ (2)

ххх
31 июл 2019 в 06:51

Гражданин трудоспособного возраста, образование — ПТУ, работает, имеет детей. Думаете, это портрет представителя крепкого середнячка — эдакого среднестатистического Иванова? Нет. Это портрет бедности в России.
Если у вас 15 тыс. руб. и вам не хватает на жизнь — вы для государства не бедный.
Средний доход семей из трёх, четырех человек за чертой бедности там — 22 755 руб.
Государство у нас социальное. Правда, чтобы рассчитывать на его помощь в России традиционно нужна она — Ее Величество Справка. И простым смертным не так-то просто к ней подступиться.