«В моём окружении вор»: у ярославской модели украли 15 тысяч долларов

Неизвестные обокрали ярославскую модель. Диана Шуваева рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. По словам девушки, у неё украли 15 тысяч долларов. А это больше миллиона рублей. Диана думает, что деньги украл кто-то из её знакомых.



— Самое лучшее — узнать, что кто-то из твоего окружения — вор. Который посмел взять из моей квартиры 15 тысяч долларов. Дело даже не в деньгах, а в осознании того, что этот человек был с тобой рядом, улыбался тебе и был дорог. Меньше всего сейчас хочется нервотрёпки, но мне надо знать, кто это. Дело принципа, — поделилась Диана со своими подписчиками.

