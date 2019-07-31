«В моём окружении вор»: у ярославской модели украли 15 тысяч долларов

Диана любит путешествовать по всему миру
Фото: Диана Шуваева / Vk.com
Неизвестные обокрали ярославскую модель. Диана Шуваева рассказала об этом своим подписчикам в Instagram. По словам девушки, у неё украли 15 тысяч долларов. А это больше миллиона рублей. Диана думает, что деньги украл кто-то из её знакомых.
— Самое лучшее — узнать, что кто-то из твоего окружения — вор. Который посмел взять из моей квартиры 15 тысяч долларов. Дело даже не в деньгах, а в осознании того, что этот человек был с тобой рядом, улыбался тебе и был дорог. Меньше всего сейчас хочется нервотрёпки, но мне надо знать, кто это. Дело принципа, — поделилась Диана со своими подписчиками.
Модель призналась, что с этого момента стала верить в сны. Целый месяц ей снились странные сновидения, которые сонники толковали как большие потери и предательство близкого друга.
— Диана сейчас живёт в Москве в элитном квартале. За аренду квартиры в месяц платит около 70 тысяч рублей, — сообщила знакомая модели.
Раньше Диана танцевала в группе поддержки «Грация». Несколько лет назад она перебралась в Москву и занялась модельным бизнесом. Теперь всё чаще Диану можно увидеть на дорогих курортах.
Напомним, что с ярославскими моделями уже не первый раз происходят пренеприятные события. Недавно другая модель Юлиана Самохвалова попала в серьёзное ДТП и рассказала, что после этого её бросили все друзья.