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Криминал

26-летний хакер из Ярославля заражал вирусами компьютеры организаций в разных регионах России

Потом он предлагал свои услуги, чтобы всё исправить

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Хакер попался во второй раз

Фото: Александра Савельева

26-летний хакер из Ярославля попался на том, что внедрял вирусы на сайты различных организаций из Кемеровской, Курганской, Тюменской областей, Ставропольского края, Республики Мордовия.

Молодой мужчина с помощью программ подбирал пароли и логины к компьютерам организаций, а затем внедрял вирус троян и блокировал доступ к базам данных. После этого он предлагал расшифровать зашифрованные данные при условии перевода ему денег в сумме от трёх до шести тысяч рублей.

— Преступление он совершил будучи осужденным условно за аналогичное преступление, находясь на испытательном сроке. Уголовное дело направлено в суд, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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КОММЕНТАРИИ (1)

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30 июл 2019 в 10:52

Доигрался в игрушки.