26-летний хакер из Ярославля заражал вирусами компьютеры организаций в разных регионах России

26-летний хакер из Ярославля попался на том, что внедрял вирусы на сайты различных организаций из Кемеровской, Курганской, Тюменской областей, Ставропольского края, Республики Мордовия.

Молодой мужчина с помощью программ подбирал пароли и логины к компьютерам организаций, а затем внедрял вирус троян и блокировал доступ к базам данных. После этого он предлагал расшифровать зашифрованные данные при условии перевода ему денег в сумме от трёх до шести тысяч рублей.

— Преступление он совершил будучи осужденным условно за аналогичное преступление, находясь на испытательном сроке. Уголовное дело направлено в суд, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.