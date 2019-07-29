Нетрезвый и злой ярославец разбил машину незнакомки

Нетрезвый и злой ярославец испортил машину незнакомой ему женщины.

Несколько дней назад жительница Брагино вышла к своей машине «Ниссан-Тиида» и увидела, что у неё разбиты стёкла и повреждён кузов. Женщина написала заявление в полицию.

Полицейские вычислили вредителя. Им оказался 29-летний мужчина.

— Он дал признательные показания и пояснил, что шёл по улице нетрезвый, в плохом настроении, злость решил выместить на стоящей машине, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Теперь, чтобы отремонтировать машину, нужно заплатить сто тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.