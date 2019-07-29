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Криминал

Нетрезвый и злой ярославец разбил машину незнакомки

Мужчина решил выместить свою ярость на припаркованном авто

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На ремонт машины надо потратить сто тысяч рублей

Фото: Александра Савельева

Нетрезвый и злой ярославец испортил машину незнакомой ему женщины.

Несколько дней назад жительница Брагино вышла к своей машине «Ниссан-Тиида» и увидела, что у неё разбиты стёкла и повреждён кузов. Женщина написала заявление в полицию.

Полицейские вычислили вредителя. Им оказался 29-летний мужчина.

— Он дал признательные показания и пояснил, что шёл по улице нетрезвый, в плохом настроении, злость решил выместить на стоящей машине, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Теперь, чтобы отремонтировать машину, нужно заплатить сто тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Генри Форд
29 июл 2019 в 16:39

надо просто этому злому гражданину, выбить его мутные фары и пробить его гнилую крышу, ну и вырвать два его кривых колеса и вставить в его же глушак)))

Гость
29 июл 2019 в 15:29

А недешево нынче плохое настроение обходится.