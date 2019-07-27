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Криминал

В Ярославской области женщина вырвала у пенсионерки конверт с 75 тысячами рублей

Преступница воспользовалась беспомощностью старушки

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Мошенница помогла женщине дойти до квартиры

Фото: Александра Савельева

Ушлая жительница Рыбинска решила воспользоваться беспомощностью старушки, чтобы обокрасть её.

37-летняя женщина увидела пенсионерку на улице. Бабушке было сложно передвигаться самой. Тогда мошенница предложила ей свою помощь и проводила её до квартиры.

— Оставшись наедине с пенсионеркой, мошенница вырвала из ее рук конверт, в котором находились 75 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

После этого мошенница убежала. Найти её удалось спустя несколько дней.

Оказалось, что женщина уже сидела в тюрьме за похожее преступление. В этот раз её отправили за решётку на два года.

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