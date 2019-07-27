В Ярославской области женщина вырвала у пенсионерки конверт с 75 тысячами рублей

Ушлая жительница Рыбинска решила воспользоваться беспомощностью старушки, чтобы обокрасть её.



37-летняя женщина увидела пенсионерку на улице. Бабушке было сложно передвигаться самой. Тогда мошенница предложила ей свою помощь и проводила её до квартиры.



— Оставшись наедине с пенсионеркой, мошенница вырвала из ее рук конверт, в котором находились 75 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.



После этого мошенница убежала. Найти её удалось спустя несколько дней.



Оказалось, что женщина уже сидела в тюрьме за похожее преступление. В этот раз её отправили за решётку на два года.

