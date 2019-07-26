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Криминал

В Ярославле вынесли приговор мужчине, устроившему стрельбу по соседям, искавшим кота

Подробности дикой истории в подъезде многоэтажки в Заволжском районе

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Котик, которого искали хозяева, прятался на лестничной клетке

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославле суд вынес приговор 34-летнему мужчине, устроившему в подъезде стрельбу по соседям из травматического пистолета.

— Следствием и судом было установлено, что в ноябре 2018 года в подъезде одного из домов по улице Папанина у мужчины произошёл конфликт с соседями: 17-летним подростком и его отцом, — сообщили в СУ СКР по Ярославской области. — Осуждённый выстрелил в них из пистолета, заряженного травматическими патронами с резиновыми пулями, причинив тяжкий вред здоровью обоих потерпевших.

Мужчина был признан виновным, ему суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Эта дикая история в Заволжском районе произошла в ноябре прошлого года. В доме на улице Папанина 34-летний ярославец устроил стрельбу в подъезде. С травматическим пистолетом он выскочил за дверь. Увидев двух мужчин, решил, что это закладчики прячут наркотики по углам. Решив избавить дом от наркокурьеров, выстрелил в упор. В итоге — травма головы у старшего мужчины и обезображенное лицо у его 17-летнего сына. Вот только выяснилось, что мужчина ошибся. Семья не закладывала в подъезде наркотики. Мужчины оказались соседями и просто искали потерявшегося кота.

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