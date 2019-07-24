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Криминал

Ярославец взломал квартиру бывшей девушки и обокрал её

Забрал всё ценное и прихватил колбасу

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Мужчина дождался, пока бывшая девушка уйдёт из дома

Фото: Александра Савельева 

25-летний мужчина обокрал свою бывшую девушку.

Пара долгое время жила вместе в Брагино. Но ссоры и скандалы в последние недели просто не прекращались. Девушка устала от постоянных склок и выгнала молодого человека из квартиры, забрав у него ключи.

— Однажды, вернувшись домой, она обнаружила, что дверь взломана, а из квартиры пропали золотые украшения: серьги, кольца, цепочка, браслет на сумму 37 тысяч рублей, ноутбук стоимостью семь тысяч рублей, а также продукты питания: плитка шоколада, плавленные сырки и кусок колбасы, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Ювелирные украшения мужчина сдал в ломбард, а ноутбук продал через интернет. Продукты, скорее всего, он съел сам.

Мужчину быстро поймали и возбудили в отношении него уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно.

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