Ярославец взломал квартиру бывшей девушки и обокрал её

25-летний мужчина обокрал свою бывшую девушку.

Пара долгое время жила вместе в Брагино. Но ссоры и скандалы в последние недели просто не прекращались. Девушка устала от постоянных склок и выгнала молодого человека из квартиры, забрав у него ключи.

— Однажды, вернувшись домой, она обнаружила, что дверь взломана, а из квартиры пропали золотые украшения: серьги, кольца, цепочка, браслет на сумму 37 тысяч рублей, ноутбук стоимостью семь тысяч рублей, а также продукты питания: плитка шоколада, плавленные сырки и кусок колбасы, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.