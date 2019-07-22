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В Ярославле в подъезде избили доставщика еды популярного сервиса и отобрали у него продукты

На молодого курьера напали в Заволжском районе

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Молодой человек подрабатывал курьером в свободное от учёбы время

Фото: Александра Савельева

В Ярославле избили доставщика еды популярного сервиса «Яндекс.Еда». На 19-летнего курьера напали прямо в подъезде.

Это произошло вчера вечером в одном из подъездов по улице Орджоникидзе, 18 около 20:45. Молодой курьер, отвозивший заказ, в подъезде столкнулся с неизвестными ему мужчинами.

— Они напали на него, избили и украли продукты, — сообщил источник 76.RU.

Молодой человек обратился в полицию. Как нам стало известно, парень учится на втором курсе Демидовского университета. Курьером решил подработать в летние каникулы.

В УМВД по Ярославской области подтвердили, что заявление действительно поступало. Проводится проверка. Мы направили запрос сервису «Яндекс.Еда» и ждём их ответа.

Напомним, что совсем недавно рассказали, в каком районе опаснее всего жить. И Заволжский район, по мнению специалистов, был далеко не самым криминальным.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Потерявшийся Дед
22 июл 2019 в 20:35

Нищета.

Инженер1
22 июл 2019 в 21:41

Надо было еще и телочек заказывать..

Просто
22 июл 2019 в 20:51

Зашел почитать комментарии в стиле «До чего народ-то довели!»