В Ярославле в подъезде избили доставщика еды популярного сервиса и отобрали у него продукты

В Ярославле избили доставщика еды популярного сервиса «Яндекс.Еда». На 19-летнего курьера напали прямо в подъезде.



Это произошло вчера вечером в одном из подъездов по улице Орджоникидзе, 18 около 20:45. Молодой курьер, отвозивший заказ, в подъезде столкнулся с неизвестными ему мужчинами.



— Они напали на него, избили и украли продукты, — сообщил источник 76.RU.



Молодой человек обратился в полицию. Как нам стало известно, парень учится на втором курсе Демидовского университета. Курьером решил подработать в летние каникулы.

