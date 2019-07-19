Унёс всё, даже тонометр: ярославец получил срок за то, что обокрал родную мать

В Ярославле суд вынес приговор 25-летнему парню за кражу. Необычной эту историю делает то, что обчистил мужчина родную мать. Он украл у неё сотовый телефон, тонометр и небулайзер (разновидность ингаляторов). Всё это он собирался продать.

Мать подала на сына заявление в полицию. Ущерб от кражи оценили в 11 тысяч рублей.

— Он вину полностью признал. Ему деньги нужны были, чтобы отдать долги На работу только на прошлой неделе устроился, — рассказал прокурор Красноперекопского района Ярославля Артуш Этимян.