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Криминал

Унёс всё, даже тонометр: ярославец получил срок за то, что обокрал родную мать

Сколько лет получил сын за воровство

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Фото: Александра Савельева

В Ярославле суд вынес приговор 25-летнему парню за кражу. Необычной эту историю делает то, что обчистил мужчина родную мать. Он украл у неё сотовый телефон, тонометр и небулайзер (разновидность ингаляторов). Всё это он собирался продать. 

Мать подала на сына заявление в полицию. Ущерб от кражи оценили в 11 тысяч рублей. 

— Он вину полностью признал. Ему деньги нужны были, чтобы отдать долги На работу только на прошлой неделе устроился, — рассказал прокурор Красноперекопского района Ярославля Артуш Этимян. 

Суд вынес приговор ярославцу — 1,6 лет условно.

Недавно ярославские дачники пожаловались на вора, по описанию жителей, это молодой человек, предположительно, психически нездоровый. 

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