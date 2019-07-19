«Их интересовали только "японцы"». В Ярославской области задержали банду, воровавшую элитные машины

В Ярославле задержали банду профессиональных угонщиков автомобилей. В ней работали двое мужчин 27 и 26 лет, которые приехали в регион в поисках элитных машин японского производства. С собой у них был дорогой аппарат, считывающий код сигнализации. С помощью него они сумели угнать шесть автомобилей — Mazda и Toyota.

— Так, в Рыбинске украли «Тойоту» от дома на проспекте Революции. Похищенную машину отогнали в заранее подготовленный гараж в одном из районов области, так называемый «отстойник», в целях дальнейшей продажи, — рассказал Андрей Липилин, начальник УМВД по Ярославской области.