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Криминал

«Их интересовали только "японцы"». В Ярославской области задержали банду, воровавшую элитные машины

Как они вскрывали систему защиты автомобилей

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Дорогие машины угоняли двое молодых парней 

Фото: УМВД по Ярославской области 

В Ярославле задержали банду профессиональных угонщиков автомобилей. В ней работали двое мужчин 27 и 26 лет, которые приехали в регион в поисках элитных машин японского производства. С собой у них был дорогой аппарат, считывающий код сигнализации. С помощью него они сумели угнать шесть автомобилей — Mazda и Toyota. 

— Так, в Рыбинске украли «Тойоту» от дома на проспекте Революции. Похищенную машину отогнали в заранее подготовленный гараж в одном из районов области, так называемый «отстойник», в целях дальнейшей продажи, — рассказал Андрей Липилин, начальник УМВД по Ярославской области. 

Ещё два случая были в Дзержинском и Ленинском районах Ярославля. Сейчас мужчин задержали, они находятся под арестом, один из них находился в федеральном розыске. По всем кражам возбуждены уголовные дела. Банде грозят сроки до шести лет лишения свободы. 

В июне у пилота спорткара в Ярославле угнали элитный автомобиль. 

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КОММЕНТАРИИ (3)

Электрик
19 июл 2019 в 13:30

Ха-ха, а что в бандах уже работают, и записи в трудовую делают и пенсионный стаж идёт?