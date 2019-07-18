В Ярославле мужчина поджёг молодую соседку после ссоры

Горящую девушку потушил проходивший мимо сосед
Фото: Александра Савельева
В Ярославле разъярённый 38-летний мужчина поджег юную 22-летнюю соседку. Страшный случай произошёл в общежитии в центре города.
— В ходе ссоры со своей знакомой умышленно облил её легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Огонь помог потушить проходивший мимо комнаты сосед, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.
Чем именно плеснул в девушку мужчина, пока не установлено. В больнице у пострадавшей зафиксировали сильные ожоги, обгорело 12% поверхности кожи. Следователи возбудили уголовное дело и требуют ареста для мужчины. Назначены судебные экспертизы.
На днях в Ярославле вынесли приговор мужчине, который поджег дома спящего гостя. На суде он признался, что убить хотел не того человека.