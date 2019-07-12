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Криминал

Ярославец залез в квартиру бабушки после того, как его не пустила домой жена

Никто из родственников не хотел его видеть

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Пьяного мужчину никто не хотел пускать домой

Фото: Александра Савельева

28-летний ярославец, которого жена не пустила домой, залез в квартиру к своей бабушке.

В марте этого года мужчина сильно напился. Жена не хотела видеть дома такого «красавца», поэтому не стала открывать ему дверь. Тогда ярославец отправился домой к бабушке и стал проситься переночевать, а заодно дать денег. Бабушка не сжалилась над наглым внуком.

— Несмотря на это, он по решетке окна первого этажа забрался на балкон второго этажа и через форточку, открытую на кухне, незаконно залез в квартиру бабушки, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Бабушка написала на внука заявление. В отношении него возбудили уголовное дело. Теперь он пойдёт под суд. Ему грозит арест до трёх месяцев.

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