«Убью!»: в Ярославской области пассажир с ножом набросился на кондуктора

В Рыбинске пассажир с ножом напал на кондуктора.

Мужчина дождался, пока автобус доедет до конечной остановки и все пассажиры выйдут из салона. После этого он стал угрожать женщине-кондуктору ножом и кричать, что убьёт её.

— Полицейские задержали 43-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и пояснил, что в тот момент был в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством.