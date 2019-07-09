9 июля вторник
СЕЙЧАС +19°С
usd 63.87
eur 71.71
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 63.87
eur 71.71

Все новости

Все новости
Криминал

Ярославец, подозреваемый в организации торговли проститутками, пожаловался на полицию

Мужчина подал ответное заявление на сотрудников УМВД за то, что его задержали

Поделиться

389
Обсудить

Молодого человека задержали в Ленинском районе

Фото: Александра Савельева

25-летнего ярославца подозревают в организации проституции. Согласно материалам полиции молодой человек размещал в интернете объявления о досуге с указанием номеров телефонов. В УМВД говорят, что он принимал звонки от клиентов, договаривался о цене и местах встречи, где звонящие встречались с девушками для сексуальных утех. А затем направлял в эти места девушек. В основном это были городские сауны, иногда его квартира.

На прошлой неделе мужчину скрутили сотрудники полиции и посадили в служебный автомобиль. Но после того, как его отпустили из под ареста, он обратился в управление собственной безопасности областного УМВД с жалобой на противоправные действия полицейских. Ярославец заявил, что его оклеветали и, соответственно, незаконно задержали. 

— Обращение гражданина о неправомерных действиях сотрудников полиции зарегистрировано в установленном порядке и направлено в СУ СК России по Ярославской области для принятия процессуального решения, — сообщила руководитель пресс-службы управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева. — В отношении заявителя по результатам оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Проводятся следственные действия.

Теперь расследованием займётся управление Следственного комитета по Ярославской области, куда ушло дело. Следователям предстоит разобраться, насколько виноват мужчина, а насколько — полицейские. 

Максимальное наказание, которое может грозить организатору торговли проститутками, — лишение свободы на срок до пяти лет. 

Читайте также: что делать, если на улице вас остановил сотрудник полиции.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

проституцияуголовное дело

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)