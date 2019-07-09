Ярославец, подозреваемый в организации торговли проститутками, пожаловался на полицию

25-летнего ярославца подозревают в организации проституции . Согласно материалам полиции молодой человек размещал в интернете объявления о досуге с указанием номеров телефонов. В УМВД говорят, что он принимал звонки от клиентов, договаривался о цене и местах встречи, где звонящие встречались с девушками для сексуальных утех. А затем направлял в эти места девушек. В основном это были городские сауны, иногда его квартира. На прошлой неделе мужчину скрутили сотрудники полиции и посадили в служебный автомобиль. Но после того, как его отпустили из под ареста, он обратился в управление собственной безопасности областного УМВД с жалобой на противоправные действия полицейских. Ярославец заявил, что его оклеветали и, соответственно, незаконно задержали.

— Обращение гражданина о неправомерных действиях сотрудников полиции зарегистрировано в установленном порядке и направлено в СУ СК России по Ярославской области для принятия процессуального решения, — сообщила руководитель пресс-службы управления МВД России по Ярославской области Марина Кокуева. — В отношении заявителя по результатам оперативно-разыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Проводятся следственные действия.



Теперь расследованием займётся управление Следственного комитета по Ярославской области, куда ушло дело. Следователям предстоит разобраться, насколько виноват мужчина, а насколько — полицейские.

Максимальное наказание, которое может грозить организатору торговли проститутками, — лишение свободы на срок до пяти лет.

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