Караулил у почтовых ящиков: в Ярославле будут судить охотника на почтальонов

В Ярославле будут судить мужчину, который нападал на почтальонов. Он обвиняется в трёх разбойных нападениях. Самое интересное, что 35-летний ярославец не был ранее судим. У него есть жена и двое несовершеннолетних детей.



Первое нападение мужчина совершил в октябре — ворвался на почту с пневматическим пистолетом и забрал 1,3 миллиона рублей.



На этом он не остановился. В середине декабря мужчина напал на почтальона.



— С целью подавления сопротивления женщины обвиняемый нанес ей удар в область головы и не менее 10 ударов электрошокером, затем вырвал из ее рук пакет с денежными средствами, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

