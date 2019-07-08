Караулил у почтовых ящиков: в Ярославле будут судить охотника на почтальонов

Мужчина жил во Фрунзенском районе, а нападал в Дзержинском
Фото: Александра Савельева, источник 76.RU
В Ярославле будут судить мужчину, который нападал на почтальонов. Он обвиняется в трёх разбойных нападениях. Самое интересное, что 35-летний ярославец не был ранее судим. У него есть жена и двое несовершеннолетних детей.
Первое нападение мужчина совершил в октябре — ворвался на почту с пневматическим пистолетом и забрал 1,3 миллиона рублей.
На этом он не остановился. В середине декабря мужчина напал на почтальона.
— С целью подавления сопротивления женщины обвиняемый нанес ей удар в область головы и не менее 10 ударов электрошокером, затем вырвал из ее рук пакет с денежными средствами, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Последнее аналогичное преступление обвиняемый совершил в апреле. Он напал на почтальона-пенсионерку, у которой с собой была крупная сумма денег. 63-летняя женщина изо всех сил пыталась отбиться, но мужчина был намного сильнее.
Ярославец пояснил прокурорам, куда потратил украденные деньги:
— Часть похищенных денежных средств обвиняемый потратил на погашение долгов, часть была обнаружена у него дома во время обыска, — пояснили в прокуратуре.
Мужчину намерены судить за разбой. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы.