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Криминал

В Ярославской области на мужчину с ножом напали в подъезде

Подозреваемым оказался друг потерпевшего

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Мужчины столкнулись в подъезде

Фото: Александра Савельева

В Рыбинске мужчина с ножом напал на своего друга после ссоры из-за телефона.

34-летний мужчина одолжил своему 27-летнему товарищу сотовый. Последний, попользовавшись телефоном, потерял его. Как это произошло, мужчина и сам не смог объяснить. Приятели столкнулись в подъезде. 34-летний мужчина стал требовать телефон назад.

— После словесной ссоры подозреваемый ударил ножом 27-летнего мужчину. Его госпитализировали, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
8 июл 2019 в 12:16

очередной заголовок из серии "Потрудитесь объяснить, кто на ком стоял!"
журналисты, вашим учителям должно быть за вас стыдно