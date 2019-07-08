В Ярославской области на мужчину с ножом напали в подъезде

В Рыбинске мужчина с ножом напал на своего друга после ссоры из-за телефона.

34-летний мужчина одолжил своему 27-летнему товарищу сотовый. Последний, попользовавшись телефоном, потерял его. Как это произошло, мужчина и сам не смог объяснить. Приятели столкнулись в подъезде. 34-летний мужчина стал требовать телефон назад.

— После словесной ссоры подозреваемый ударил ножом 27-летнего мужчину. Его госпитализировали, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.