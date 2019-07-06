Жительница Рыбинска заплатила за получение компенсации миллион рублей

Женщина так обрадовалась звонку, что отдала миллион рублей
Фото: Александра Савельева
В полицию Рыбинска обратилась 60-летняя женщина за заявлением о мошенничестве.
Она рассказала, что несколько лет назад приобрела облигации стоимостью 30 тысяч рублей. Недавно ей позвонили и сказали, что за эти облигации положена денежная компенсация, правда, есть небольшая сложность — за получение этой компенсации и доставку денег надо заплатить. Обрадовавшаяся возможности получить дополнительные деньги женщина взяла да и перевела звонившему мужчине почти миллион рублей. После этого мужчина пропал, а женщина поняла, что её обманули.
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
— В настоящее время проводятся оперативные следственные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Расследование продолжается.
Похоже, что жительницы Рыбинска слишком доверчивы. В начале этой недели 40-летняя женщина обратилась в полицию. Она перевела мошенникам один миллион семьсот тысяч рублей.