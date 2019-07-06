Жительница Рыбинска заплатила за получение компенсации миллион рублей

В полицию Рыбинска обратилась 60-летняя женщина за заявлением о мошенничестве.



Она рассказала, что несколько лет назад приобрела облигации стоимостью 30 тысяч рублей. Недавно ей позвонили и сказали, что за эти облигации положена денежная компенсация, правда, есть небольшая сложность — за получение этой компенсации и доставку денег надо заплатить. Обрадовавшаяся возможности получить дополнительные деньги женщина взяла да и перевела звонившему мужчине почти миллион рублей. После этого мужчина пропал, а женщина поняла, что её обманули.

