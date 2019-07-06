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Криминал

Жительница Рыбинска заплатила за получение компенсации миллион рублей

В полиции рассказали, как обманули женщину

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Женщина так обрадовалась звонку, что отдала миллион рублей

Фото: Александра Савельева

В полицию Рыбинска обратилась 60-летняя женщина за заявлением о мошенничестве.

Она рассказала, что несколько лет назад приобрела облигации стоимостью 30 тысяч рублей. Недавно ей позвонили и сказали, что за эти облигации положена денежная компенсация, правда, есть небольшая сложность — за получение этой компенсации и доставку денег надо заплатить. Обрадовавшаяся возможности получить дополнительные деньги женщина взяла да и перевела звонившему мужчине почти миллион рублей. После этого мужчина пропал, а женщина поняла, что её обманули.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

— В настоящее время проводятся оперативные следственные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Расследование продолжается.

Похоже, что жительницы Рыбинска слишком доверчивы. В начале этой недели 40-летняя женщина обратилась в полицию. Она перевела мошенникам один миллион семьсот тысяч рублей.

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мошенничество

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