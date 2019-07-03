Суд оштрафовал директора турагентства из Ярославля за то, что она получала пособие

— Она признана виновной в совершении преступления по статье «Мошенничество при получении выплат», — сообщили в прокуратуре Некрасовского района. — В 2013 году женщина подала в пенсионный фонд заявление о назначении ежемесячной компенсационной выплаты в размере 1200 рублей по уходу за престарелым лицом, достигшим возраста 80 лет, а именно за своей бабушкой 1932 года рождения.

Суд оштрафовал 36-летнюю женщину из Ярославля, потому что стало известно, что она работает директором в туристическом агентстве. В прокуратуре рассказали, что сам факт её работы в этой должности не является преступлением, дело оказалось немного заковыристее.

По закону же не положено получать такие выплаты, если ты имеешь оплачиваемую работу. Эти деньги платят только тем, кто из-за ухода за пожилым человеком не имеет возможности работать.



— Установлено, что женщина путем обмана скрыла от органов пенсионного фонда факт работы директором турагентства, в результате чего она незаконно получила более 64 тысяч рублей, — добавили в прокуратуре.



Мировой суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. При этом 64 тысячи директор турагентства уже вернула государству ещё во время расследования уголовного дела. Но свою вину осуждённая так и не признала, мотивируя свою позицию тем, что таким образом она хотела увеличить размер пенсии бабушки.



А ещё прокуроры из Ярославля требуют через суд закрыть конторы, которые по интернету проводят липовые техосмотры по всей России.