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Криминал

Остановили у Октябрьского моста: в машине у ярославца полицейские обнаружили героин

Мужчина собирался делать закладки

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Мужчину остановили сотрудники ДПС

Фото: Александра Савельева

Ночью возле Октябрьского моста сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шевроле», за рулём которого сидел 32-летний мужчина. По нему было видно, что он был в неадекватном состоянии, но запаха алкоголя не было. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

— В машине были обнаружены 13 свертков с порошкообразным веществом. У самого водителя изъяли еще 16 свертков, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Экспертиза показала, что в свертках был героин общим весом более 64 граммов. Мужчина собирался делать закладки.

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