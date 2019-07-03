Остановили у Октябрьского моста: в машине у ярославца полицейские обнаружили героин

Ночью возле Октябрьского моста сотрудники ДПС остановили автомобиль «Шевроле», за рулём которого сидел 32-летний мужчина. По нему было видно, что он был в неадекватном состоянии, но запаха алкоголя не было. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

— В машине были обнаружены 13 свертков с порошкообразным веществом. У самого водителя изъяли еще 16 свертков, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Экспертиза показала, что в свертках был героин общим весом более 64 граммов. Мужчина собирался делать закладки.