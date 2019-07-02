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Криминал

Застрахуй своё авто от кирпича и монтировки: мужчина с помощью листовок вымогал деньги у ярославцев

Послания он оставлял на лобовых стёклах машин

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Владельцы машины всерьёз восприняли угрозы

Фото: Александра Савельева

Жителя Ярославля оштрафовали на 17 тысяч рублей за вымогательство.

В феврале 2019 года мужчина, решив подзаработать, положил на лобовые стекла 11 припаркованных автомобилей листы бумаги с текстом: «Застрахуй свой автомобиль от кирпича и монтировки, пополни WebMoney-кошелек на 3000 рублей через любой терминал (указал номер кошелька, номер телефона). Ремонт автомобиля стоит в разы дороже».

Автовладельцы, обнаружившие такие послания, восприняли это как реальную угрозу и обратились в полицию.

— Суд квалифицировал действия мужчины как вымогательство, поскольку данными листовками он требовал деньги и угрожал повредить машины. Эти действия относятся к преступлениям средней тяжести, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.

Мужчина вину признал. Он должен будет выплатить владельцам машин 17 тысяч рублей штрафа.

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