Застрахуй своё авто от кирпича и монтировки: мужчина с помощью листовок вымогал деньги у ярославцев

Жителя Ярославля оштрафовали на 17 тысяч рублей за вымогательство.

В феврале 2019 года мужчина, решив подзаработать, положил на лобовые стекла 11 припаркованных автомобилей листы бумаги с текстом: «Застрахуй свой автомобиль от кирпича и монтировки, пополни WebMoney-кошелек на 3000 рублей через любой терминал (указал номер кошелька, номер телефона). Ремонт автомобиля стоит в разы дороже».

Автовладельцы, обнаружившие такие послания, восприняли это как реальную угрозу и обратились в полицию.

— Суд квалифицировал действия мужчины как вымогательство, поскольку данными листовками он требовал деньги и угрожал повредить машины. Эти действия относятся к преступлениям средней тяжести, — рассказали в прокуратуре Фрунзенского района.