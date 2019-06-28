В Ярославле судили мошенницу из Литвы, нетрадиционными способами лечившую 17-летнюю девушку от рака

Весной 2003 года мошенница стала разводить на деньги свою хорошую знакомую. Она убедила женщину, что её 17-летняя дочь страдает тяжёлым заболеванием — лейкемией. И традиционными способами девочке не помочь. Позиционируя себя как специалист нетрадиционной медицины, женщина предложила провести обряды, купить амулеты и пройти лечение на территории Литвы. Убитая горем мать в течение полугода передавала лжецелительнице деньги, чтобы спасти единственную дочь. Бедной матери пришлось даже продать квартиру и просить денег в долг у 38 знакомых. В итоге мошенница получила полтора миллиона рублей.

В Ярославле прошёл суд над мошенницей из Литвы. Женщина наживалась на горе безутешной матери.

Спустя некоторое время мать потребовала у знакомой отчёт о лечении, но мошенница не смогла предоставить необходимые документы. Тогда-то и выяснилось, что девочка здорова.

— Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После этого 58-летняя «целительница» уехала из России в Литву и длительное время находилась в международном розыске, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Суд вынес приговор: пять лет и семь месяцев колонии общего режима. Мошенница приговор обжаловала. Она настаивала, что между ней и потерпевшей сложились гражданско-правовые отношения, кроме того, по делу истек срок давности. Но суд оставил приговор в силе.