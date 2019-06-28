28 июня пятница
СЕЙЧАС +12°С
usd 63.05
eur 71.66
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +12°С
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Криминал

В Ярославле судили мошенницу из Литвы, нетрадиционными способами лечившую 17-летнюю девушку от рака

Оказалось, что никакой болезни не было

Поделиться

853
Обсудить

Мошенница утверждала, что врачи не помогут

Фото: Александра Савельева

В Ярославле прошёл суд над мошенницей из Литвы. Женщина наживалась на горе безутешной матери.

Весной 2003 года мошенница стала разводить на деньги свою хорошую знакомую. Она убедила женщину, что её 17-летняя дочь страдает тяжёлым заболеванием — лейкемией. И традиционными способами девочке не помочь. Позиционируя себя как специалист нетрадиционной медицины, женщина предложила провести обряды, купить амулеты и пройти лечение на территории Литвы. Убитая горем мать в течение полугода передавала лжецелительнице деньги, чтобы спасти единственную дочь. Бедной матери пришлось даже продать квартиру и просить денег в долг у 38 знакомых. В итоге мошенница получила полтора миллиона рублей.

Спустя некоторое время мать потребовала у знакомой отчёт о лечении, но мошенница не смогла предоставить необходимые документы. Тогда-то и выяснилось, что девочка здорова.

— Потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. После этого 58-летняя «целительница» уехала из России в Литву и длительное время находилась в международном розыске, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Суд вынес приговор: пять лет и семь месяцев колонии общего режима. Мошенница приговор обжаловала. Она настаивала, что между ней и потерпевшей сложились гражданско-правовые отношения, кроме того, по делу истек срок давности. Но суд оставил приговор в силе.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ракмошенники

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (0)