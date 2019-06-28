Кинули на миллиард: в Ярославле задержали организаторов финансовой пирамиды. Видео

В шести регионах полиция провела полсотни обысков
Фото: МВД
В Ярославле задержали участников крупной финансовой пирамиды. За три года они обманули больше двух тысяч человек на сумму больше миллиарда рублей. Чтобы заманить людей, обещали до 36% годовых на вклады, а деньги должны были якобы инвестировать в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Некоторым вкладчикам проценты действительно выплачивали. Правда, делали это из денег новых клиентов.
— Остальные средства похищались и выводились за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной.
С клиентами заключали фиктивные договоры на страхование вкладов в зарубежной компании. Поэтому ни один из клиентов не смог получить страховые выплаты.
— Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях, — сказала Ирина Волк.
Полиция провела полсотни обысков на территории шести регионов России.
— В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов, — рассказали в полиции.
Предполагаемого организатора этой финансовой пирамиды и руководителя ярославского филиала заключили под стражу. Полиция продолжает расследование уголовного дела.