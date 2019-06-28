28 июня пятница
СЕЙЧАС +11°С
usd 63.05
eur 71.66
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +11°С
usd 63.05
eur 71.66

Все новости

Все новости
Криминал

Кинули на миллиард: в Ярославле задержали организаторов финансовой пирамиды. Видео

Аферисты обманули больше двух тысяч человек

Поделиться

1 107
5 Обсудить

В шести регионах полиция провела полсотни обысков 

Фото: МВД

В Ярославле задержали участников крупной финансовой пирамиды. За три года они обманули больше двух тысяч человек на сумму больше миллиарда рублей. Чтобы заманить людей, обещали до 36% годовых на вклады, а деньги должны были якобы инвестировать в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Некоторым вкладчикам проценты действительно выплачивали. Правда, делали это из денег новых клиентов. 


— Остальные средства похищались и выводились за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной.

С клиентами заключали фиктивные договоры на страхование вкладов в зарубежной компании. Поэтому ни один из клиентов не смог получить страховые выплаты.

— Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях, — сказала Ирина Волк.

Полиция провела полсотни обысков на территории шести регионов России. 

— В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов, — рассказали в полиции.

Предполагаемого организатора этой финансовой пирамиды и руководителя ярославского филиала заключили под стражу. Полиция продолжает расследование уголовного дела.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

финансымошенничество

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

тырпыр
28 июн 2019 в 13:08

на дурака не нужен нож
ему с три короба начнешь..
И делай с ним что хошь!

Гвость
28 июн 2019 в 12:12

Для постройки южного моста (3 моста) нужно 11млрд https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C). Осталось 10 собрать и будет новый мост к проекту карабулинской развязки.

Ално
28 июн 2019 в 11:52

А как быть с закрывшимися КПК (кредитно-потребительскими кооперативами)? Это же на мой взгляд такие же финансовые пирамиды. Рекламные газеты пестрят рекламой сиих заведений. Кто-то же разрешает их деятельность, ведь их в Ярославле действует немало. Как правило люди в них теряют полностью свои деньги.