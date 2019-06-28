Кинули на миллиард: в Ярославле задержали организаторов финансовой пирамиды. Видео

В Ярославле задержали участников крупной финансовой пирамиды. За три года они обманули больше двух тысяч человек на сумму больше миллиарда рублей. Чтобы заманить людей, обещали до 36% годовых на вклады, а деньги должны были якобы инвестировать в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Некоторым вкладчикам проценты действительно выплачивали. Правда, делали это из денег новых клиентов.





— Остальные средства похищались и выводились за пределы Российской Федерации, а также вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной оффшорной зоной.