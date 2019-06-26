Положила на полку перед сном: ярославец украл у пятилетней дочери крестик с цепочкой

Всё началось с того, что ярославец отдыхал вместе со своим другом. Приятель дал ему покататься на квадроцикле. Там мужчина увидел банковские карты и, зная ПИН-коды, поехал к банкомату и снял с карточек 17 300 рублей. Спустя несколько месяцев обвиняемый одолжил у другого приятеля автомобиль ВАЗ-21150. Но вместо того, чтобы вернуть машину на следующий день, мужчина продал её за 15 тысяч рублей.

Спустя ещё некоторое время мужчина пришёл домой к сестре, чтобы пообщаться с пятилетней дочкой, воспитанием которой занимается супруга. Отец украл у ребёнка золотую цепочку и крестик, которые девочка перед сном положила на полку.

На этом мужчина не остановился. Когда он был в гостях у подруги, то украл у неё часы, сумку и ботинки.

— Не ограничившись этим, молодой человек совершил грабеж в одном из магазинов алкогольной продукции, похитив три бутылки водки, несмотря на требования сотрудника магазина оплатить товар. Следует отметить, что в ноябре 2016 года молодой человек освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

Уголовное дело в отношении грабителя направили в суд.