Ярославца избили и ограбили в туалете торгового центра

Двое жителей Брагино напали на мужчину в туалете местного торгового центра.

22-летний и 24-летний мужчины выследили свою жертву на улице и начали преследовать её. Заметив это, мужчина побежал в торговый центр и спрятался в туалете. Но криминальная парочка выбила дверь кабинки туалета и напала на жертву: ударили по лицу и отобрали рюкзак. Но мужчина не стал просто так отпускать обидчиков. Он погнался за ними, схватил и стал вырывать своё имущество, однако получил отпор и несколько ударов.

— Оправившись от ударов, потерпевший вновь догнал обвиняемых. В этот момент к обвиняемым также подошел прохожий, который помог потерпевшему и требовал возврата вещей. Обвиняемые, испугавшись напора двух мужчин, вернули рюкзак и скрылись с места преступлений с похищенным телефоном, стоимостью 5000 рублей. Похищенный телефон продали, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.