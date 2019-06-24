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Криминал

Ярославца избили и ограбили в туалете торгового центра

На мужчину напали двое

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Мужчину начали преследовать ещё на улице

Фото: Александра Савельева

Двое жителей Брагино напали на мужчину в туалете местного торгового центра.

22-летний и 24-летний мужчины выследили свою жертву на улице и начали преследовать её. Заметив это, мужчина побежал в торговый центр и спрятался в туалете. Но криминальная парочка выбила дверь кабинки туалета и напала на жертву: ударили по лицу и отобрали рюкзак. Но мужчина не стал просто так отпускать обидчиков. Он погнался за ними, схватил и стал вырывать своё имущество, однако получил отпор и несколько ударов.

— Оправившись от ударов, потерпевший вновь догнал обвиняемых. В этот момент к обвиняемым также подошел прохожий, который помог потерпевшему и требовал возврата вещей. Обвиняемые, испугавшись напора двух мужчин, вернули рюкзак и скрылись с места преступлений с похищенным телефоном, стоимостью 5000 рублей. Похищенный телефон продали, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Суд вынес приговор: 24-летнему обвиняемому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года; 22-летнему обвиняемому — 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
24 июн 2019 в 17:40

хмм... гоп-стоп(грабеж) раньше квалифицировался, как тяжкое преступление, сейчас . . . все условно, очень.

Гость
24 июн 2019 в 17:35

Условно????????????????

Гость
24 июн 2019 в 18:00

Так это же нашей власти социально близкие ребята-гопники,разве они своих сажают?