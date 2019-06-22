Признался, а потом заявил, что это не он: вступил в силу приговор убийце бизнесмена Ильи Исаева

Константин Сорокин нанёс бизнесмену 20 ударов ножом
Фото: Александра Савельева
Убийца ярославского бизнесмена Ильи Исаева сядет в колонию на 10 лет. Вступил в силу приговор 55-летнему Константину Сорокину, который жестоко расправился с мужчиной в самом центре Ярославля — во дворе по улице Депутатской.
Он нанёс Илье Исаеву 20 ударов ножом в шею и голову. История страшная: убийца не оставил шансов бизнесмену, подкараулив его после работы в закрытом дворе, напал со спины. В суде удалось доказать, что кровавую расправу он планировал.
Однако даже после раскаяния убийца пытался оправдаться, заявив, что он не убивал бизнесмена.
— В ходе рассмотрения уголовного дела в Кировском районном суде подсудимый признал свою вину в совершении преступления, принес соболезнования семье и близким родственникам погибшего. Вместе с тем на постановленный приговор принес апелляционные жалобы, которые в суде апелляционной инстанции поддержал и просил его оправдать ввиду непричастности к совершению убийства индивидуального предпринимателя, — рассказали в прокуратуре Ярославля.
Апелляцию Сорокина отклонили, и с 20 июня приговор вступил в законную силу.