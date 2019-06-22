Признался, а потом заявил, что это не он: вступил в силу приговор убийце бизнесмена Ильи Исаева

Убийца ярославского бизнесмена Ильи Исаева сядет в колонию на 10 лет. Вступил в силу приговор 55-летнему Константину Сорокину, который жестоко расправился с мужчиной в самом центре Ярославля — во дворе по улице Депутатской.

Он нанёс Илье Исаеву 20 ударов ножом в шею и голову. История страшная: убийца не оставил шансов бизнесмену, подкараулив его после работы в закрытом дворе, напал со спины. В суде удалось доказать, что кровавую расправу он планировал.

Однако даже после раскаяния убийца пытался оправдаться, заявив, что он не убивал бизнесмена.