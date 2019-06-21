Две мошенницы из Ярославской области распродали казённые земли на несколько миллионов рублей

Напомним, мошенницы в течение двух лет присваивали себе земли в Переславле-Залесском, чтобы продавать их. В 2018 году женщин признали виновными по восьми эпизодам. Восемь земельных участков были проданы за 3,6 миллиона рублей. В этом году выяснилось: женщины продали ещё пять участков на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Двум мошенницам, которые незаконно распродавали казённые земельные участки в Переславле, ужесточили наказание. Корреспондентам 76.RU удалось выяснить, что женщины были причастны ещё к нескольким преступным эпизодам.

Нам стали известны подробности того, как женщины провернули эту аферу.



Одна из мошенниц, которая на тот момент была индивидуальным предпринимателем, собрала целую кипу поддельных документов и передала второй мошеннице, которая работала в Росреестре. Она оформила земельные участки в собственность других людей, которые даже не подозревали об этом. Всего таким образом подружки продали пять земельных участков общей стоимостью 3,6 миллиона рублей.



Обе мошенницы подали апелляции. Они просили оправдать их.



— Женщины указывали на то, что дело сфабриковано, носит заказной характер. Подсудимая, которая была индивидуальным предпринимателем, уверяла, что думала, что все участки покупает законно. Кроме того, обе женщины доказывали, что они не вступали в сговор, — сообщили в Ярославском областном суде.



Однако суд пришёл к другому выводу: обе дамы действовали умышленно, из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.



В 2018 году им вынесли приговор: бывшему индивидуальному предпринимателю назначили три года и шесть месяцев колонии общего режима. Её подруге из Росреестра — три года и три месяца колонии общего режима. Учитывая новые преступные эпизоды, на днях суд увеличил наказание до трёх лет и девяти месяцев и трёх лет и шести месяцев лишения свободы соответственно.

