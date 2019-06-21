Попался: ярославец, поцарапавший машины в брагинском дворе, рассказал, зачем это сделал

Полицейские задержали мужчину, поцарапавшего несколько автомобилей, припаркованных в одном из дворов Дзержинского района.



Содранную краску на своих машинах люди обнаружили в начале недели и написали заявление в полицию.





— В отделение Дзержинского района обратился местный житель и сообщил, что в ночное время во дворе дома на Ленинградском проспекте неизвестный повредил лакокрасочное покрытие припаркованного автомобиля, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 38-летнего мужчину. Он сказал, что поцарапал машины, проходя мимо пьяным.



— Ножом поцарапал около десяти машин, — рассказал задержанный ярославец. — Зачем это сделал, не знаю.

