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Криминал

Попался: ярославец, поцарапавший машины в брагинском дворе, рассказал, зачем это сделал

В отношении мужчины возбудили уголовное дело

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Мужчина признался в том, что он царапал машины

Фото: УМВД России по Ярославской области

Полицейские задержали мужчину, поцарапавшего несколько автомобилей, припаркованных в одном из дворов Дзержинского района. 

Содранную краску на своих машинах люди обнаружили в начале недели и написали заявление в полицию. 


— В отделение Дзержинского района обратился местный житель и сообщил, что в ночное время во дворе дома на Ленинградском проспекте неизвестный повредил лакокрасочное покрытие припаркованного автомобиля, — рассказали в пресс-службе УМВД. — Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 38-летнего мужчину. Он сказал, что поцарапал машины, проходя мимо пьяным.

— Ножом поцарапал около десяти машин, — рассказал задержанный ярославец. — Зачем это сделал, не знаю. 

На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
21 июн 2019 в 10:37

Пусть Mel выступит в качестве его адвоката. А, Mel? А то ведь засудят беднягу.

Иван
21 июн 2019 в 10:25

Всегда бы так полиция работала. Молодцы.