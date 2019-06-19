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Криминал

«Украл, выпил — в тюрьму»: в Ярославской области мужчину приговорили к реальному сроку из-за водки

Сколько лет он проведёт за решёткой

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Ущерб составил 364 рубля

Фото: Александра Савельева

В Тутаеве мужчину посадили в тюрьму за то, что он украл бутылку водки. Придя в один из сетевых магазинов, мужчина схватил бутылку спиртного и на глазах кассира вышел из супермаркета. Всё это он сделал в состоянии алкогольного опьянения.

— Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Однако данное преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, всего через полгода после осуждения за аналогичное деяние, находясь на испытательном сроке, — сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

В Ярославле поймали женщину, которая каждый день выносила из магазина по одной банке тушёнки. В полиции подсчитали ущерб, который нанесла ярославна.

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