«Украл, выпил — в тюрьму»: в Ярославской области мужчину приговорили к реальному сроку из-за водки

В Тутаеве мужчину посадили в тюрьму за то, что он украл бутылку водки. Придя в один из сетевых магазинов, мужчина схватил бутылку спиртного и на глазах кассира вышел из супермаркета. Всё это он сделал в состоянии алкогольного опьянения.



— Свою вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Однако данное преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения, всего через полгода после осуждения за аналогичное деяние, находясь на испытательном сроке, — сообщили в пресс-службе Ярославской областной прокуратуры.

