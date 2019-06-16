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Криминал

Разборки у могилы: на Леонтьевском кладбище мужчина воткнул в друга ножницы

Подробности происшествия в Ярославле

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Приятели устроили разборки прямо у могил

Фото: Александра Савельева

— Приятели находились на Леонтьевском кладбище. Видимо, не нашли другого места, где выпить, потому что засиделись у могил допоздна. К ночи переругались. Один в другого воткнул ножницы, — рассказал источник 76.RU.

Пострадавший выжил, но лечиться теперь предстоит долго — рана оказалась серьезной. А его другу придется идти по уголовной статье.

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