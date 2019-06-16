Разборки у могилы: на Леонтьевском кладбище мужчина воткнул в друга ножницы

— Приятели находились на Леонтьевском кладбище. Видимо, не нашли другого места, где выпить, потому что засиделись у могил допоздна. К ночи переругались. Один в другого воткнул ножницы, — рассказал источник 76.RU.

Пострадавший выжил, но лечиться теперь предстоит долго — рана оказалась серьезной. А его другу придется идти по уголовной статье.