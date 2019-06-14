В Ярославской области поймали наркобарона с 14 килограммами запрещённых веществ и арсеналом оружия

В Ярославской области задержали мужчину, у которого при обыске нашли почти 14 килограмм наркотиков и оружейный арсенал. Преступника поймали летом 2018 года в Переславском районе на трассе М-8. Во время обысков в его квартире в Московской области полицейские изъяли более 6 кг героина, 4,5 кг гашиша, более 900 гр. амфетамина, более 800 гр. МДМА, около 300 гр. метадона, 150 гр. кокаина и около 400 гр. марихуаны.



— Установлено, что данная партия наркотических средств предназначалась для сбыта на территории ярославского и других регионов бесконтактным способом, посредством так называемых закладок, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

