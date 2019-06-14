В Ярославской области поймали наркобарона с 14 килограммами запрещённых веществ и арсеналом оружия

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Что нашли у мужчины из Московского региона
Наркотики нашли при обыске в квартире подозреваемого
Фото: из архива УМВД по ЯО
В Ярославской области задержали мужчину, у которого при обыске нашли почти 14 килограмм наркотиков и оружейный арсенал. Преступника поймали летом 2018 года в Переславском районе на трассе М-8. Во время обысков в его квартире в Московской области полицейские изъяли более 6 кг героина, 4,5 кг гашиша, более 900 гр. амфетамина, более 800 гр. МДМА, около 300 гр. метадона, 150 гр. кокаина и около 400 гр. марихуаны.
— Установлено, что данная партия наркотических средств предназначалась для сбыта на территории ярославского и других регионов бесконтактным способом, посредством так называемых закладок, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Также при обыске у наркобарона нашли оружие и боеприпасы: две гранаты Ф-1, 1 граната РГД-5, автомат системы Калашникова с прибором бесшумной стрельбы, револьвер образца 1985 года, два самодельных пистолета, один из которых с прибором бесшумной стрельбы, и 298 патронов различных калибров.
— Подозреваемого взяли под стражу. Следствием проведены химические, биологические, баллистические экспертизы, собраны исчерпывающие доказательства вины фигуранта уголовного дела. Объем уголовного дела по обвинению 39-летнего мужчины составил шесть томов. В настоящее время расследование завершено. Дело направлено в суд, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
За сбыт наркотиков в особо крупном размере предусмотрено суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения.
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Да подбросили всё!Однозначно!Такого просто не может быть!Надо срочно организовать поддержку в СМИ и пикеты!Не дадим сатрапам угнетать безвинных!