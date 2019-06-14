В Ярославской области мать двоих детей совратила 16-летнего подростка

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Пара тайно встречалась с декабря 2018 года
Фото: Александра Савельева
Настоящие страсти кипят в деревне Вахрушево Ростовского района. Там 28-летнюю женщину подозревают в совращении малолетних. Как стало известно корреспондентам 76.RU, дама занималась сексом с 16-летним мальчиком с декабря прошлого года по настоящее время. Кстати, в декабре ему было всего 15 лет. В правоохранительные органы обратились сотрудники по делам несовершеннолетних. Кроме того, тётя подростка написала заявление.
— По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Работа по выявлению такого рода преступлений будет продолжена, — прокомментировали ситуацию в СУ СК РФ по Ярославской области.
Как стало известно нашим корреспондентам, сейчас женщина находится в декретном отпуске. У неё двое маленьких детей.
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