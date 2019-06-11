В Ярославле таксист украл у пассажира 580 тысяч рублей

В Ярославле водитель такси обокрал своего пассажира. Пьяный 36-летний горожанин возвращался домой на такси. Чтобы оплатить поездку, он дал водителю свою карточку, а заодно назвал ПИН-код. Водитель заправился на 499 рублей и отвёз своего пассажира до дома. Забывший о карте ярославец как ни в чём не бывало вышел из автомобиля. А довольный, что план сработал, 54-летний водитель снял с карты пассажира 580 тысяч рублей. Мужчина тратил чужие деньги по своему усмотрению, пока его не накрыла полиция.



— Преступление раскрыто сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому городскому району. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Ярославля.

