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Криминал

В Ярославле таксист украл у пассажира 580 тысяч рублей

Водитель снял чужие деньги с карты

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Дело направили в суд

Фото: Александра Савельева

В Ярославле водитель такси обокрал своего пассажира. Пьяный 36-летний горожанин возвращался домой на такси. Чтобы оплатить поездку, он дал водителю свою карточку, а заодно назвал ПИН-код. Водитель заправился на 499 рублей и отвёз своего пассажира до дома. Забывший о карте ярославец как ни в чём не бывало вышел из автомобиля. А довольный, что план сработал, 54-летний водитель снял с карты пассажира 580 тысяч рублей. Мужчина тратил чужие деньги по своему усмотрению, пока его не накрыла полиция.

— Преступление раскрыто сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому городскому району. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд, — сообщают в пресс-службе прокуратуры Ярославля.

В Рыбинске случилось всё наоборот. Там пассажир обокрал таксиста. И сказал, что у него нет денег на поездку. 

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