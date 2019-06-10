В Ярославле сотрудница банка украла у своей клиентки 144 тысячи рублей

Сотрудница банка украла с карты своей клиентки 144 тысячи рублей. 26-летняя женщина воспользовалась картой, имея доступ к счёту клиентки, и сняла деньги. Всю сумму работница банка потратила очень быстро.

— Подозреваемую установили сотрудники полиции. В отношении неё возбудили уголовное дело по факту кражи, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Недавно на круглую сумму обокрали другого ярославца, который пришёл отдохнуть в кафе.