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Криминал

В Ярославле сотрудница банка украла у своей клиентки 144 тысячи рублей

Как мошенница провернула это преступление

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Сотрудница банка имела доступ к счёту клиентки

Фото: Александра Савельева

Сотрудница банка украла с карты своей клиентки 144 тысячи рублей. 26-летняя женщина воспользовалась картой, имея доступ к счёту клиентки, и сняла деньги. Всю сумму работница банка потратила очень быстро.

— Подозреваемую установили сотрудники полиции. В отношении неё возбудили уголовное дело по факту кражи, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Недавно на круглую сумму обокрали другого ярославца, который пришёл отдохнуть в кафе. 

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

кража

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КОММЕНТАРИИ (1)

грожанин
10 июн 2019 в 15:16

готовьте пальчики и биометрию сетчатки,мы идём ,мы спешим к вам собирать ваши данные,чтобы потом при утечке ими воспользоваться,ваш сберегательный банк.спасибо что мы кормимся вами,наши дорогие кредитовзятчики.