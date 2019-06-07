7 июня пятница
СЕЙЧАС +25°С
usd 65.04
eur 73.26
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +25°С
usd 65.04
eur 73.26
Криминал

В Ярославле иностранного туриста обокрали в хостеле

У мужчины увели телефон за 500 евро

Поделиться

1 156
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Не очень приветливо встретили в Ярославле гостя

Фото: Александра Савельева

Чуть без телефона не остался иностранец, приехавший посмотреть Ярославль в хорошую погоду. 33-летнего мужчину обокрали. 

Турист заселился в один из хостелов в центре города. И, видимо, слишком доверился соседу. Тот незаметно умыкнул у иностранца телефон стоимостью 500 евро.

Турист вызвал полицию.

— Установлен подозреваемый 26-летний мужчина, который также проживал в данном хостеле. В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено, — рассказали в УМВД по Ярославской области. 

Полиция возбудила уголовное дело, воришке грозит до 5 лет колонии.

По теме

ТЕКСТ

Ольга Прохорова

ТЕГИ

туризмкража

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)