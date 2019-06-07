В Ярославле иностранного туриста обокрали в хостеле

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У мужчины увели телефон за 500 евро
Не очень приветливо встретили в Ярославле гостя
Чуть без телефона не остался иностранец, приехавший посмотреть Ярославль в хорошую погоду. 33-летнего мужчину обокрали.
Турист заселился в один из хостелов в центре города. И, видимо, слишком доверился соседу. Тот незаметно умыкнул у иностранца телефон стоимостью 500 евро.
Турист вызвал полицию.
— Установлен подозреваемый 26-летний мужчина, который также проживал в данном хостеле. В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Полиция возбудила уголовное дело, воришке грозит до 5 лет колонии.