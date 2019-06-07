В Ярославле иностранного туриста обокрали в хостеле

Чуть без телефона не остался иностранец, приехавший посмотреть Ярославль в хорошую погоду. 33-летнего мужчину обокрали.

Турист заселился в один из хостелов в центре города. И, видимо, слишком доверился соседу. Тот незаметно умыкнул у иностранца телефон стоимостью 500 евро.

Турист вызвал полицию.

— Установлен подозреваемый 26-летний мужчина, который также проживал в данном хостеле. В отделе полиции он дал признательные показания. Похищенное изъято и возвращено, — рассказали в УМВД по Ярославской области.