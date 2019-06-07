Работник магазина в центре Ярославля украл у покупателя сумку с ценностями из камеры хранения

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Сумма ущерба — 69 тысяч рублей
Магазин находится на улице Свободы
В одном из магазинов на улице Свободы у покупателя украли вещи, которые он оставил в камере хранения. Мужчина, сделав покупки, забыл забрать из ячейки сумку. Когда вернулся в магазин, в камере хранения ничего уже не было. Сумма ущерба составила 69 тысяч рублей.
— Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 49-летнего работника магазина. Он сказал, что обнаружил сумку, когда магазин уже закрылся. Мужчина выбросил вещи, а деньги забрал себе, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении работника магазина возбудили уголовное дело.