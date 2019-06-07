В Ярославле поймали банду наркодилеров, торговавших наркотиками оптом: видео задержания

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Подельники организовали собственный синдикат
Они торговали наркотиками с августа 2016 года по август 2018 года
В Ярославле будут судить торговцев наркотиками. На протяжении двух лет банда наркодилеров сбывала синтетические наркотики через интернет-магазин. Действовали слаженно, у каждого участника группы была своя роль. Одни получали крупные партии наркотиков, другие занимались фасовкой товара, третьи делали закладки по всему городу. Всего в банде было одиннадцать мужчин и четыре женщины. Пятеро из них ранее судимы.
Известно, что банда распространяла смертельный товар в Ярославской и Вологодской областях. Всего за два года наркодилеры совершили 53 сделки.
— Возбуждению уголовного дела предшествовало проведение порядка ста криминалистических экспертиз, в том числе химических, компьютерных, технических и психиатрических. У подозреваемых сотрудниками полиции были изъяты различные по объему партии синтетических наркотиков общей массой около 2 килограммов 300 грамм, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Уголовное дело направлено в суд. Банде грозит наказание по двум статьям. За участие в преступном сообществе их могут посадить в тюрьму на срок от семи до десяти лет, а также назначить штраф до трех миллионов рублей. По второй статье за незаконный сбыт наркотиков могут посадить на срок от пятнадцати до двадцати лет.
Ещё одних торговцев смертью поймали в Ярославле. У мужчин нашли 2,5 килограмма героина. Смотрите видео задержания.