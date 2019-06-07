В Ярославле поймали банду наркодилеров, торговавших наркотиками оптом: видео задержания

В Ярославле будут судить торговцев наркотиками. На протяжении двух лет банда наркодилеров сбывала синтетические наркотики через интернет-магазин. Действовали слаженно, у каждого участника группы была своя роль. Одни получали крупные партии наркотиков, другие занимались фасовкой товара, третьи делали закладки по всему городу. Всего в банде было одиннадцать мужчин и четыре женщины. Пятеро из них ранее судимы.



Известно, что банда распространяла смертельный товар в Ярославской и Вологодской областях. Всего за два года наркодилеры совершили 53 сделки.

