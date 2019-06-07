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Криминал

В Ярославле поймали банду наркодилеров, торговавших наркотиками оптом: видео задержания

Подельники организовали собственный синдикат

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Они торговали наркотиками с августа 2016 года по август 2018 года

Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле будут судить торговцев наркотиками. На протяжении двух лет банда наркодилеров сбывала синтетические наркотики через интернет-магазин. Действовали слаженно, у каждого участника группы была своя роль. Одни получали крупные партии наркотиков, другие занимались фасовкой товара, третьи делали закладки по всему городу. Всего в банде было одиннадцать мужчин и четыре женщины. Пятеро из них ранее судимы.

Известно, что банда распространяла смертельный товар в Ярославской и Вологодской областях. Всего за два года наркодилеры совершили 53 сделки.

— Возбуждению уголовного дела предшествовало проведение порядка ста криминалистических экспертиз, в том числе химических, компьютерных, технических и психиатрических. У подозреваемых сотрудниками полиции были изъяты различные по объему партии синтетических наркотиков общей массой около 2 килограммов 300 грамм, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время расследование завершено. Объем уголовного дела составил 56 томов

Фото: УМВД России по Ярославской области

Уголовное дело направлено в суд. Банде грозит наказание по двум статьям. За участие в преступном сообществе их могут посадить в тюрьму на срок от семи до десяти лет, а также назначить штраф до трех миллионов рублей. По второй статье за незаконный сбыт наркотиков могут посадить на срок от пятнадцати до двадцати лет.

Ещё одних торговцев смертью поймали в Ярославле. У мужчин нашли 2,5 килограмма героина. Смотрите видео задержания

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

наркотики

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КОММЕНТАРИИ (2)

Oon
7 июн 2019 в 10:55

Все стены домов исписаны рекламой интернет- магазина и он продолжает работать