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Криминал
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Полетят головы: бывший замглавы двух районов, попавшийся на крупных взятках, сдаёт других чиновников

Эксклюзивные подробности скандального уголовного дела в Ярославле

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Соколовский получил 500 тысяч рублей взяток

Фото: Old.sity-yaroslavl.ru

Бывший заместитель главы Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорь Соколовский, который был задержан за взятки, начал говорить и предоставлять информацию. Об этом рассказал источник 76.RU.

Напомним,  Соколовского задержали зимой этого года. Источник 76.RU сообщает сразу о нескольких эпизодах громкого дела — о получении сумм (чаще всего в 20–30 тысяч рублей) каждый месяц, а то и несколько раз в месяц с конца мая прошлого года.

— Речь идёт о взятках за невнесение представлений об устранении нарушений правил благоустройства Ярославля, — рассказал источник 76.RU.

И вот Соколовский начал говорить и сдавать тех чиновников.

— После возбуждения уголовного дела Соколовский признал вину и заключил соглашение со следствием. В настоящее время по информации, предоставленной Соколовским, возбуждены уголовные дела в отношении директора «Яргорэлетротранса» Ильхана Худиева и ряда предпринимателей Ярославля, — рассказал источник 76.RU.
Предполагают, что размах коррупционной деятельности мог быть связан с родственными связями во властных структурах.

Наш источник сообщил, что в ближайшее время следует ожидать арестов чиновников, которые проворачивали такие дела вместе с попавшимся. Говоря о взятках по этому делу,  называют сумму в 500 тысяч рублей.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

взяткичиновники

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
7 июн 2019 в 07:48

главное - не выйти на самих себя

Гость
7 июн 2019 в 06:10

Первая проблема страны это коррупция. Нужна смертная казнь и конфискация всего имущества всем кто украл больше миллиона рублей. Тем кто до миллиона давать от 10 до 25 лет с конфискацией. Тогда будет толк, нечего тех жалеть кто занимается грабежом в своей стране.

Гостья
7 июн 2019 в 07:51

Будут теперь как скорпионы в банке друг друга жалить.