Полетят головы: бывший замглавы двух районов, попавшийся на крупных взятках, сдаёт других чиновников

Бывший заместитель главы Фрунзенского и Красноперекопского районов Игорь Соколовский, который был задержан за взятки, начал говорить и предоставлять информацию. Об этом рассказал источник 76.RU.



Напомним, Соколовского задержали зимой этого года. Источник 76.RU сообщает сразу о нескольких эпизодах громкого дела — о получении сумм (чаще всего в 20–30 тысяч рублей) каждый месяц, а то и несколько раз в месяц с конца мая прошлого года.



— Речь идёт о взятках за невнесение представлений об устранении нарушений правил благоустройства Ярославля, — рассказал источник 76.RU.

